Dolar
30.27
Euro
33.05
Altın
2,030.19
ETH/USDT
2,347.80
BTC/USDT
40,093.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray: Filistinli Amerikalı 17 yaşındaki gencin öldürülmesi "trajik"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 17 yaşındaki Filistinli Amerikalı Tevfik Hicazi'nin, Batı Şeria'da İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesini "trajik" olarak nitelendirdi.

Hakan Çopur  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Beyaz Saray: Filistinli Amerikalı 17 yaşındaki gencin öldürülmesi "trajik"

Washington

Kirby, günlük basın brifinginde, Hicazi'nin öldürülmesinin Joe Biden yönetimi tarafından nasıl karşılandığını değerlendirdi.

Filistin asıllı Amerikalı 17 yaşındaki Hicazi'nin katledilmesini "trajik" bir ölüm olarak nitelendiren Kirby, Hicazi'nin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Kirby, "İsrail'den bu ölümle ilgili olarak kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini ve bu olayın sorumlularının hesap vermesini bekliyoruz. O daha 17 yaşında bir çocuktu ve şimdi aynı yası tutan bir başka aileden konuşuyoruz." yorumunu yaptı.

Dışişleri sözcüsünden "sarsıldık" açıklaması

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de günlük basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Patel, Hicazi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi olayını takip ettiklerini kaydederek "Bu olayın farkındayız ve 17 yaşındaki bir ABD vatandaşının öldürülmesinden dolayı sarsıldık. İsrail hükümetiyle olayın soruşturulması noktasında yakın temas halindeyiz." şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Filistinli Hicazi, 19 Ocak'ta Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in hedef aldığını iddia ettiği Hamas'ın bulunmadığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da DEAŞ'a yönelik soruşturmada 4 gözaltı kararı
Kafes-32 operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
21 mülki idare amiri, birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
İstanbul’da taksiciler şehitler için toplandı

Benzer haberler

İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

Arap Birliği'nden BMGK'ya "İsrail'in saldırılarını durdurmak için bağlayıcı karar alma" çağrısı

Beyaz Saray: Filistinli Amerikalı 17 yaşındaki gencin öldürülmesi "trajik"

Fitch: ABD'de hükümetin kapanması önlendi ancak büyük mali açıklar sürüyor

Fitch: ABD'de hükümetin kapanması önlendi ancak büyük mali açıklar sürüyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Gazze Şeridi’nden asla vazgeçmeyeceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Gazze Şeridi’nden asla vazgeçmeyeceğiz"
BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor

BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet