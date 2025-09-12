ÇAYKUR'dan üçüncü sürgün yaş çay alımında kapasite uyarısı
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının kesintisiz ve günlük sınır olmadan sürdüğünü, ancak hasadı hızlandırma çabalarının kapasiteyi zorlayabileceğini duyurdu.
Rize
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde üreticilerin yaş çay hasadını kısa bir süre içerisinde tamamlama eğiliminde olması nedeniyle fabrikalarda yoğunluk oluştuğu ifade edildi.
Açıklamada, bu durumun fabrikalarda imalat için bekleyen yaş çay stoklarının artmasına sebep olduğuna işaret edilerek, "Bu durum çayımızın kalitesini koruma konusunda önlem almayı gerekli kılmaktadır. Oysa içinde bulunduğumuz üçüncü sürgün yaş çay dönemi, iklimsel şartları itibarıyla çayımızın tazeliğini koruması konusunda diğer sürgünlerden farklı olarak oldukça avantajlıdır." denildi.
Bu koşulların çayların tazeliğini koruduğu vurgulanan açıklamada, "Özellikle makineli tarımın sağladığı hız nedeniyle, hasadı bir an önce bitirme yaklaşımı kapasitemizi zorlayacak şekilde yoğunluk yaratabilir. Oluşan yoğunluk ortamının ise hiçbir paydaşımıza yarar sağlamayacağını siz kıymetli üreticilerimize tekraren hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının sorunsuz bir şekilde sürdüğü, üreticilerin desteğiyle aynı şekilde devam etmesi temennisinde bulunuldu.