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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun ilk toplantısı düzenleniyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direnişinde Hanzala" isimli sergiyi gezdi
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili, "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Özcan Yıldırım  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Ankara

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

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