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Ekonomi

Borsa İstanbul 'Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı yayımlamaya başlayacak

Borsa İstanbul, Türk lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı (TLREFK) hesaplamaya ve yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

Murat Aslan   | 21.06.2022
Borsa İstanbul 'Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı'nı yayımlamaya başlayacak

İstanbul

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada TLREFK oranının, katılım bankalarının borçlanma araçlarında, çeşitli faizsiz finans ürünlerinde ve finansal sözleşmelerde değişken getiri göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabileceği bildirildi.

Açıklamaya göre TLREFK, Borsa İstanbul Taahhütlü İşlemler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç ve ertesi iş günü bitiş valörlü (gecelik) ve sadece TL cinsi ödemeli sermaye piyasası araçlarının geri alma taahhüdü ile satım ve geri satım taahhüdü ile alım işlemlerindeki getiri oranı kullanılarak hesaplanacak.

Bu oranın getirisini takip edebilmek amacıyla oluşturulan BIST TLREFK Endeksi verilerine 22 Haziran'dan itibaren BISTECH Veri Yayın Sistemi ve Borsa İstanbul internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, TLREFK Kurallarının, Borsa İstanbul ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinden oluşan TLREFK Komitesi tarafından oluşturulduğu ifade edildi.

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