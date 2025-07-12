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Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bugün 16 saatte 6 bin 192 araçla yaklaşık 26 bin gurbetçi yurda giriş yaptı.

Salih Baran  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Kapıkule'de sezonun en hareketli günü yaşandı Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor. Yıllık izinlerini baba ocağında geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

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Özellikle Türklerin yoğun yaşadığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde dün okulların yaz tatiline girmesi sonrası sınır kapılarında trafik yoğunlaştı.

Bugün 16 saatte 6 bin 192 aracın geçiş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yaklaşık 26 bin gurbetçi giriş yaptı.

Hem polis hem de gümrük çalışanları sahada beklemelerin artmaması için yoğun çalışıyor.

Kapıkule'de, 12 peronda 24 polis ve 24 gümrük personeli 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile gümrük yetkililerinin de sahada olduğu Kapıkule'de gurbetçiler, yoğunluğa rağmen çok beklemeden giriş işlemlerinin tamamlandığını ifade etti.

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