Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırklareli
Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 18 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.
Köylüler traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı komando timi bölgede çalışma yaptı.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/OswZyokA9P pic.twitter.com/n4qOt1IJwh— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 12, 2025
Yangına müdahalede bulunan bir personel elinden yaralandı. UMKE ekibi yaralı kişiye müdahale etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AFAD Müdürü Salih Erden de çalışmaları takip etti.
Yangın ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, 250 dekarlık alan zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.