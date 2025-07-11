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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,80, altının gram fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,86 ve avro/TL yüzde 0,14 artış kaydetti.

Tunahan Kükürt  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.957,84 puanı ve en yüksek 10.441,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,80 üstünde 10.358,46 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 4 bin 330 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,76 yükselişle 29 bin 260 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,77 artarak 7 bin 252 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 artarak 40,1770 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,14 artışla 47,0590 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

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