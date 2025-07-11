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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazanarak 10.358,46 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceği yönünde artan beklentiler risk iştahını da artırdı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 16 Temmuz'da yapılacak.

Analistler, haftaya yurt içinde bütçe dengesi, Konut Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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