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Ekonomi

Borsada bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz'da yapılacak

Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 16 Temmuz'da yapılacak.

Burhan Sansarlıoğlu  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Borsada bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz'da yapılacak

İstanbul

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz Çarşamba günü, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası da 17 Temmuz Perşembe günü yapılacak.

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15 Temmuz Salı günü Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 15 Temmuz'da takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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