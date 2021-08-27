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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kazanarak günü 1.458,23 puandan tamamladı.

Murat Aslan   | 27.08.2021
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,33 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilerin varlık alımlarının azaltımı konusunda şahin açıklamaları sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmanın nispeten daha yumuşak olmasının küresel pay piyasalarında risk algısını azalttığını ifade etti.

Haftaya, yurt içinde 2. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yurt dışında ise başta ABD'de iş gücü piyasası istatistikleri ve küresel bazda imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, 2. çeyrekte GSYH'nin yüzde 21,8 büyümesini beklerken, ağustos ayında TÜFE'nin yüzde 0,72 artacağını öngörüyor.

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