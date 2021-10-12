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Ekonomi

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak günü 1.416,82 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.10.2021
Borsa günü yatay tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit bıraktı

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini söyledi.

Yarın yurt içinde konut satış istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Çin'de dış ticaret verileri, ABD ve Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.














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