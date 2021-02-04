Euro
8.57
Dolar
7.15
BIST 100
1,535.90
Altın
1,796.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BoE'den bankalara 'gerekirse negatif faizlere hazırlanın' talebi

İngiltere Merkez Bankası, bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiğini ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiğini duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 04.02.2021
BoE'den bankalara 'gerekirse negatif faizlere hazırlanın' talebi

Londra

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Para Politikası Raporu özetinde, bankalarla yapılan istişareler sonucu 6 ay içinde negatif faiz oranları uygulanmasının bankaların faaliyet risklerinin artmasına neden olabileceği vurgulandı.

Raporun özet bölümünde, "Komite, gelecekte bir noktada negatif faiz oranı belirlemeyi amaçladığına dair herhangi bir sinyal göndermek istemediği konusunda net olmakla beraber genel olarak, gelecekte gerekirse bunu yapma yeteneğini sağlamak için hazırlıklara başlamanın uygun olacağı sonucuna varmıştır." denildi.

BoE'den bugün yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor

Benzer haberler

BoE'den bankalara 'gerekirse negatif faizlere hazırlanın' talebi

BoE'den bankalara 'gerekirse negatif faizlere hazırlanın' talebi

İngiltere, Çin resmi kanalı CGTN'nin yayın lisansını iptal etti

İngiltere'de hizmet sektöründe son 8 ayın en sert daralması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü
Uzmanlara göre yeni tehlike mutasyonlu Kovid-19 virüsü

Uzmanlara göre yeni tehlike mutasyonlu Kovid-19 virüsü
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü