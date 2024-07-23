Dolar
32.84
Euro
35.66
Altın
2,406.58
ETH/USDT
3,479.40
BTC/USDT
66,999.00
BIST 100
11,129.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, Londra’da düzenlenen Farnborough Airshow'da, uçuş gerçekleştiriyor.
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü heyetiyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) Genel Sekreteri Wolfgang Küpper ve beraberindeki heyetle yaptıkları görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nin ele alındığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Bakan Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü heyetiyle görüştü

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

OTIF Genel Sekreteri Küpper ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini aktaran Uraloğlu, "OTIF ile ülkelerimizin ve bölgemizin enerjiden, iletişim ve ulaşıma kadar birçok alanda sürükleyici gücü olacak, 'yeni İpek Yolu' olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldık. Ülkemizin demir yollarında dünyanın önde gelenlerinden olması gayretimiz için işbirliğini sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da evde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesi defnedildi
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü heyetiyle görüştü

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü heyetiyle görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Erzurum için hızlı tren çalışmaları sürüyor

Türkiye'nin yüzde 86,5'i internet kullanıcısı, yüzde 93,8'i de mobil bağlantı sahibi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet