Dolar
41.16
Euro
48.00
Altın
3,479.63
ETH/USDT
4,403.30
BTC/USDT
110,500.00
BIST 100
11,267.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu’nun Araç ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Ekonomi

Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Ağustos'ta Türk hava sahasında 1906 ile tüm zamanların en yüksek transit uçuş sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru

Ankara

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk hava sahasındaki uçuşlara ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında rekorları sadece NSosyal'den duyuracaklarını vurgulayan Uraloğlu, "31 Ağustos 2025'te tüm zamanların transit uçuş rekoru kırıldı. Sadece bir günde 1906 uçuş gerçekleşti. Güçlü hava trafiği altyapımızla Türkiye'nin havacılıkta ulaştığı seviye ve kapasiteyi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Yarın Mevlit Kandili
Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 25 sanık hakim karşısında
Emine Erdoğan'dan Çin'de katıldıkları programlara ilişkin video paylaşımı
MEB, "Güvenle Yaşamak: Erdemlerden Eylemlere" başlıklı bülten yayımladı

Benzer haberler

Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru

Türk hava sahasında günlük transit uçuş rekoru

Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

TÜRKSAT Güneş Enerjisi Santrali, ilk yılında 82 milyon lira tasarruf sağladı

Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz

Bakan Uraloğlu: Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz
Bakan Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ve mevkidaşı Şerban ile görüştü

Bakan Uraloğlu, Romanya Başbakanı Bolojan ve mevkidaşı Şerban ile görüştü
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli 22 Ağustos'ta atılacak

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli 22 Ağustos'ta atılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet