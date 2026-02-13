Dolar
43.74
Euro
51.87
Altın
4,957.55
ETH/USDT
1,957.90
BTC/USDT
67,189.00
BIST 100
14,205.81
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyelerin korunduğuna işaret etti.

Mert Davut  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Bakan Şimşek: Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Ankara

Şimşek, NSosyal hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor." ifadesini kullanan Şimşek, 2023 ortasında yüzde 5'e ulaşan yıllık cari açığın milli gelire oranının 2024'te yüzde 0,8'e gerilediğini bildirdi.

Şimşek, 2025'te bu oranın yüzde 1,6 olmasını beklediklerini belirterek, "Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan altın hariç tutulduğunda, 2003-2023 döneminde milli gelire oranla ortalama yüzde 3 açık gerçekleşirken 2024'te yüzde 0,2 fazla verdik. 2025 yılında ise yüzde 0,3 gibi sınırlı bir açık öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Programa duyulan güvenle dış finansmana erişim güçlenirken maliyetlerin de gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları 2025'te sırasıyla yüzde 221 ve yüzde 218 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren ve üretim kapasitesini artıran gayrimenkul hariç doğrudan yatırım girişleri, 10,7 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2026 yılında enerji fiyatlarındaki ılımlı seyrin, ana ticaret ortaklarımızda iyileşen görünümün ve destekleyici avro/dolar paritesinin, sürdürülebilir cari denge hedefimize olumlu katkı vermesini öngörüyoruz. Cari dengedeki kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek yapısal adımları hayata geçirmeye devam ediyoruz."

