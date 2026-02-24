Dolar
43.86
Euro
51.71
Altın
5,176.95
ETH/USDT
1,822.00
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,059.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan gerilediğini bildirdi.

Mert Davut  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Bakan Şimşek, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının yayımladığı şubat ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

"Piyasa tahmininin üzerinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonuna rağmen şubatta 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre reel sektörde 0,9 puan, piyasa katılımcılarında 0,1 puan geriledi." ifadesini kullanan Şimşek, hane halkı beklentileri için daha kapsayıcı bir anket kullanılmaya başlandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şimşek, eski seride ocak ayı için yüzde 52,1 olan 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 48,8'e gerilediğine ve şubat ayında yatay kaldığına işaret ederek, "Geçici unsurların fiyatlama davranışlarına yansımasını sınırlayacak politikalarımızı sürdürürken arz yönlü adımlarla dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Şimşek, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Bakan Şimşek, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yabancı yatırımda ilk defa bu kadar yoğun ilgi görüyorum

Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2,1’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'deki süreci olumlu etkiledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye'deki süreci olumlu etkiledi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, politika faizinde ilave indirim sinyali verdi
Bakan Şimşek: Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor

Bakan Şimşek: Zorlu küresel koşullara rağmen cari dengede sürdürülebilir seviyeler korunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet