Dolar
26.73
Euro
28.81
Altın
1,940.37
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
26,035.00
BIST 100
8,056.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek
logo
Ekonomi, TEKNOFEST

Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreterek bazı makro ekonomik sorunlarımızı çok rahat aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde, "Katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. Bu etkinliklerin getireceği ürünler sayesinde aşacağız." dedi.

Hülya Ömür Uylaş, Zeynep Duyar  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreterek bazı makro ekonomik sorunlarımızı çok rahat aşacağız Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış törenine katıldı.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şimşek, TEKNOFEST'in ülke için yapılabilecek en muhteşem etkinlik olduğunu belirterek, 7'den 70'e herkese bilim aşkını, merakını ve teknolojiyi aşılayan bir etkinlik olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in gelecek açısından çok kritik bir festival olduğunu ifade eden Şimşek, "Önemli olan bundan önceki süreçler. Burası nihai bir şölen. Öncesinde ben biliyorum ki ülkenin dört bir köşesinde sınıflarda buna yönelik hazırlıklar var. Bu hazırlıklar zamanla bilim aşkına, bir inovasyona, bir buluşa dönüşecek, esas olan da bu. Türkiye'nin savunma sanayinde en güzel örneği de ASELSAN. Geldiği seviyeyi görmek açısından çok kritik. Çok etkilendim." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün bazı teknolojiler konusunda kendisine bilgiler aktardığını dile getiren Şimşek, bunların çok özgün, çok ileri, dünyada birkaç ülkenin ancak üretebildiği teknolojiler olduğunu vurguladı. Şimşek, "Bu ülkemizin bekası açısından da çok değerli. Bir taraftan havacılık ve savunma sanayinde geldiğimiz noktayı görmek açısından bir taraftan da çocuklara bu merakın ve bilim aşkının aşılanması noktasında çok değerli. Dolayısıyla emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, olağanüstü bir başarı." diye konuştu.

"Türkiye'nin geleceği çok parlak"

TEKNOFEST'in bir bileşeninin de girişimcilik olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Merakla başlayıp, bilim, inovasyon ve sonunda da bunu ticarileştirecek girişimcilik ekosistemiyle birleştirmişiz, harika. Üniversiteler, gençler, sanayi, teknoloji var. Bir ekosistemin bütün bileşenleri var. Türkiye'de başarı için bütün ekosistem yerli yerinde. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. Bu etkinliklerin getireceği ürünler sayesinde aşacağız çünkü savunma sanayinin geldiği noktayı biliyoruz. Bizim katma değeri yüksek ürünler üretip, cari açığımızı çok yüksek enerji faturasına rağmen kapatmamız gerekiyor. Ben bu etkinliğin bu şölenin bu festivalin bunda katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği çok parlak."

Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN standını ziyaret etti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Şimşek, Kacır ve Görgün'e stantta sergilenen milli mühendislik ürünü sistemleriyle ilgili bilgi verdi.

Heyet, daha sonra alanda bulunan T3 Çadırı, tarım teknolojileri, ulaştırma ve haberleşme teknolojileri ve BAYKAR'ın da aralarında bulunduğu stantları ziyaret etti.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan heyet, çeşitli stantlar ve Kızılelma'nın önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de "F3L Open International Cup 2 metre Planör Yarışması" yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 5. yılı paylaşımı
Hatay Valiliği: Hasarsız evlerin su, elektrik ve kanalizasyon sistemleri onarıldı
Türk Kızılaydan "Kızılay AVM" açıklaması

Benzer haberler

TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi

TEKNOFEST'teki "100 Objede İslam Bilim Tarihi" sergisine ziyaretçi ilgisi

Bakan Şimşek: Katma değeri çok yüksek ürünler üreterek bazı makro ekonomik sorunlarımızı çok rahat aşacağız

Üniversite gençliğinin "çıkardığı icatlar" TEKNOFEST'te yerlerini aldı

Bakan Kacır: Başkent tarihinin en büyük organizasyonuna imza atmış olduk

Bakan Kacır: Başkent tarihinin en büyük organizasyonuna imza atmış olduk
Yediden yetmişe ziyaretçiler TEKNOFEST'te

Yediden yetmişe ziyaretçiler TEKNOFEST'te
Baykar'ın izinden gitmeyi hedefleyen öğrenciler, hidromobil projelerini TEKNOFEST'te sergiledi

Baykar'ın izinden gitmeyi hedefleyen öğrenciler, hidromobil projelerini TEKNOFEST'te sergiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet