Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Müşterek Kurul Toplantısı'na ilişkin iddialara yanıt vererek, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanlığından TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt verildi

Toplantıya ilişkin detaylara yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 6 Ocak'ta TOBB'un Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katılmıştır. Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı, iş dünyası temsilcileriyle samimi atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

"Yalan haberlere itibar edilmemeli"

Açıklamada, toplantının süresinden anlaşılacağı üzere kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortamın söz konusu olmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede, basına kapalı toplantının günler sonra bilinçli algı oluşturma gayretiyle, üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır. Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur."

