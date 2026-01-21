Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Bayraktar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını seçen Bayraktar, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.


Nöbet - TEKNOFEST Mavi Vatan

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle açlığın yol açtığı yıkımı gözler önüne seren fotoğrafını tercih eden Bayraktar, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde" fotoğrafına oy verdi.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı

"TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı"

Bu yıl oylamada yer alan "Gazze: Açlık" kategorisine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bayraktar, dünyanın sürüklendiği bu karanlık ahvalden, medeniyetin güneş yüzlü çocuklarının, medeniyetin hürriyet, adalet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla dünyayı kurtuluşa ulaştıracağını söyledi.

Anadolu Ajansının, aynı zamanda TEKNOFEST'te de kendilerinin yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk yıldan beri TEKNOFEST'in misyonunu hem milletimizle hem de tüm dünyayla paylaştı. Hakikaten de büyük bir ruhla, büyük bir liyakatle ve donanımla yaptıklarına şahit oldum. Her yıl bu fotoğraflar tarihin o anını yaşatma açısından, duygusuyla beraber her biri birer sanat eseri gibi. Ben yürekten tebrik ediyorum; bu kareleri insanlıkla, medeniyetimizle ve milletimizle paylaştıkları için."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

