Dolar
43.14
Euro
50.37
Altın
4,583.89
ETH/USDT
3,157.20
BTC/USDT
92,066.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. VTR
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım firmalarının temsilcileriyle görüşmek üzere Londra ve New York'u kapsayan program gerçekleştirecek.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

Ankara

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı.

Ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması beklenen Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu.

Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

Londra'nın ardından New York

Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.

Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de geri dönüşüm fabrikasının deposundaki yangına müdahale ediliyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
Kartal'da binaya çarpan İETT otobüsünde 6 yolcu yaralandı
THY, AJet ve Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti
Türkiye'de en fazla kar kalınlığı Sarıkamış'ta ölçüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Londra temaslarına başladı

Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin demokrat eyaletlere ayrılan fonların dondurulması kararını durdurdu

Ticaret Bakanlığından Londra'daki Türkiye-Birleşik Krallık JETCO 8. Dönem Toplantısı'na ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından Londra'daki Türkiye-Birleşik Krallık JETCO 8. Dönem Toplantısı'na ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı
New York Belediye Başkanı Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kur'an üzerine ettiğini açıkladı

New York Belediye Başkanı Mamdani, yeminini Osmanlı dönemine ait Kur'an üzerine ettiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet