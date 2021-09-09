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Ekonomi

Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 09.09.2021
Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

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