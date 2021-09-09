Bakan Pakdemirli, kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuz İşletmeleri AŞ (TARSİM) tarafından 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye 214 milyon lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.
Ankara
Pakdemirli, Twitter hesabındaki paylaşımında, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) September 9, 2021
43 ilde kuraklıktan zarar gören 14.213 üreticimize dekar başına 400 TL’ye kadar toplam 214 milyon TL hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi.
Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.