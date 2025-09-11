Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis'te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

Antalya'da "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, adliyeye sevk edildi.

Mustafa Karabıyık  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Antalya

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'a getirilmişti. Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen de gözaltına alınmıştı.

