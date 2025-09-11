Dolar
Yaşam

Antalya'da kum zambakları sahilleri süslüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesi sahilinde açan nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Mustafa Karabıyık  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Antalya'da kum zambakları sahilleri süslüyor Fotoğraf: Mustafa Karabıyık/AA

Antalya

Özellikle Sorgun, Titreyengöl ve Side kıyılarında görülen kum zambakları, temiz ve bakir kumullarda yetişiyor.

Uzmanlar, nesli tehlike altında bulunan bu bitkilerin korunması için çiçekleri koparmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, kum zambaklarını koparanlara ciddi para cezaları uygulanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Farmakoloji ve tekstil alanlarında değerlendiriliyor

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Çinbilgel, AA muhabirine, kum zambaklarının nergisgiller familyasına ait olduğunu söyledi.

Kokulu ve gösterişli çiçekleri olan kum zambaklarının, farmakoloji ve tekstil gibi alanlarda değerlendirildiğini belirten Çinbilgel, şöyle konuştu:

"Ancak nesilleri tehlike altında. İnsan faaliyetleri, kentleşme ve turizm bazı bölgelerde bitkinin yaşam alanını tehdit ediyor. Kum zambaklarının tohumdan üreme oranı oldukça düşük. Hazirandan ekim ayına kadar çiçekli kalan bu bitkinin korunması için laboratuvar ve saha çalışmalarımız sürüyor."

Kum zambaklarının açtığı sahildeki bir otelin operasyon müdürü Cafer Biçer de türün korunması için çaba gösterdiklerini, misafirlerin de kum zambaklarını görerek kokladıklarını kaydetti.

