Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,292.90
BTC/USDT
111,030.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Filistin’e destek yürüyüşü düzenleniyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te Hafız Hüseyin Emre Kur'an Kursu Açılış Programı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün tamamen kuruduğu belirtildi.

Ahmet Dursun  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu

Tahran

İran medyasında yayımlanan uydu görüntülerinde göle dair hiçbir iz görülmüyor.

İranlı yetkililer, kuraklıktan kaynaklanan soruna çözüm bulunamaması halinde Urumiye Gölü'nün yaz sonuna doğru tamamen kuruyacağı uyarısında bulunuyordu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ​​​​​​​Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Gölü yeniden canlandırmak, Hasan Ruhani başta olmak üzere göreve gelen Cumhurbaşkanlarının seçim vaatlerinden biriydi.

Tahran yönetimi, gölü eski haline getirmek için 6 milyar dolarlık bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlatsa da ülkede devam eden kuraklık nedeniyle istenen sonuca ulaşılamadı.

Dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Urumiye Gölü'nün kuruması, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını da olumsuz etkiliyor.

Ülkede gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler de düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu
AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek
Denetimli serbestlik yükümlüleri 1534 okulun bakım ve onarımını yaptı
İletişim Başkanı Duran: Yükselen güç olarak Türkiye, bölgemizde ve dünyada sorunların çözümünde aktif rol oynamaktadır
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

Benzer haberler

Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu

Kuraklıkla boğuşan İran'daki Urumiye Gölü tamamen kurudu

Erciyes'in eteklerinde yılkı atları, kuşlar ve koyunlara hayat veren Sarıgöl kurudu

Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor

Akdeniz coğrafyasında orman yangını riski eylülün ilk yarısında da devam ediyor
Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak

Sapanca Gölü'nde azalan su miktarı nedeniyle tedbir alınacak
Kuraklığa karşı her alanda risk yönetiminin yapılması önem arz ediyor

Kuraklığa karşı her alanda risk yönetiminin yapılması önem arz ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet