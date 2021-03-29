Bakan Dönmez: "İki ayda devreye aldığımız kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerjiden"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in paylaştığı infografikte, iki ayda 831 megavat kurulu gücün devreye alındığı, bunun 801 megavatını yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu görüldü.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında Türkiye'de devreye alınan 831 megavat kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından "Yenilenebilir enerjide hızlı başlangıç" başlığıyla infografik paylaştı.
Enerjimizi yenilemeye devam ediyoruz. ⚡️🌳— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2021
İlk iki ayda devreye aldığımız 831 MW kurulu gücün %96,4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. pic.twitter.com/JcgUz6gaz5
Ocak-şubat döneminde devreye alınan kurulu gücün yüzde 96,4'ünün yenilebilir kaynaklardan elde edildiğini belirten Dönmez'in paylaştığı infografikte de iki ayda 831 megavat kurulu gücün devreye alındığı, bunun 801 megavatını yenilebilir enerji kaynaklarının oluşturduğu görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.