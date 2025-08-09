Ticaret Bakanı"Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi

Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,195.50
BTC/USDT
117,065.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. İngiltere’de hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi gündemde olan “Palestine Action”, Londra’daki Parlamento Meydanı’ndaki eyleminde polis tarafından gözaltına alınıyor Çanakkale merkeze bağlı Kalabaklı köyünde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Ekonomi

Bakan Bolat "Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi

Bakan Bolat "Market Fiyatı" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabileceklerini bildirdi.

Mert Davut  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Bakan Bolat "Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türk milletinin alın teri ve emeğinin karşılığını korumak, fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için etkin adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, gelişen teknolojiyi, bu amaç doğrultusunda kullanarak, yeni nesil çözümlerle adil bir piyasa tesisi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) destek ve işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının, artık Google Play ve App Store'da vatandaşın hizmetinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabilecektir. Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır. Helal rızkın bereketi, ticarette adaletle yaşar. Ticarette adaleti tesis etmek için, tüm ilgili ve yetkili kurumlar olarak hep birlikte, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri" toplantısı düzenlendi
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 16 kentte 40 dereceyi gördü
Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki

Benzer haberler

Ticaret Bakanı"Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi

Ticaret Bakanı"Market Fiyatı" mobil uygulamasını değerlendirdi

Tüketiciler ürün fiyatlarını artık "Market Fiyatı" mobil uygulamasından karşılaştırabilecek

Ticaret Bakanı Bolat: Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin kurulmasına ilişkin protokol imzalandı
Suriyeli Bakan Şaar'ın Türkiye ziyaretinde iki ülke ticari ilişkileri değerlendirilecek

Suriyeli Bakan Şaar'ın Türkiye ziyaretinde iki ülke ticari ilişkileri değerlendirilecek
Bakan Bolat: Temmuz 2024 sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışıyla 20,5 milyar dolar seviyesine ulaşıldı

Bakan Bolat: Temmuz 2024 sonrasındaki en yüksek yıllık ihracat artışıyla 20,5 milyar dolar seviyesine ulaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet