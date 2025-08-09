Dolar
Ekonomi

Tüketiciler ürün fiyatlarını artık "Market Fiyatı" mobil uygulamasından karşılaştırabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Market Fiyatı” uygulamasının Google Play ve App Store’da erişime açıldığını, tüketicilerin konumlarına yakın marketlerdeki fiyatları karşılaştırabileceğini belirtti.

Mert Davut  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan "Market Fiyatı" uygulamasının Google Play ve App Store'da yer aldığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu uygulamanın TÜBİTAK tarafından geliştirildiğine işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

