Dolar
41.04
Euro
48.07
Altın
3,396.51
ETH/USDT
4,600.00
BTC/USDT
112,947.00
BIST 100
11,428.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Bolat: İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Mertkan Oruç  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bakan Bolat: İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir

Ankara

Bolat, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Temmuzda ihracatın, 24,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık değerine ulaştığına dikkati çeken Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın da tüm zamanların en yüksek değeri olan 269,4 milyar dolara çıktığını belirtti.

Bolat, bu yıl 7 ayın 6'sında aylık mal ihracatında artış sağlandığına işaret ederek, "İhracattaki büyük artış ve ithalat artış hızındaki yavaşlama neticesinde temmuz ayında dış ticaret açığı son 9 ayın en düşük seviyesi olan 6,4 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir. Artan mal ve hizmet ihracatıyla temmuz ayında cari işlemler hesabında fazla verilmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-temmuz döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 156,3 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, bu dönemde ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 212,2 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bolat, temmuzda ithalatın yüzde 5,4 artarak 31,4 milyar dolar olduğunu belirterek, söz konusu ayda yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 14 milyar dolar artarak 357,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 11,8 azalarak 6,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret eden Bolat, ocak-temmuz döneminde dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artışla 55,9 milyar dolar olduğu bilgisini paylaştı.

Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 6 milyar dolar artarak 88,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"AB 27'nin yıllıklandırılmış ithalatının hala yatay seyrini koruması, zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler ile tarife artışlarının getirdiği belirsizlik gibi zorlu rekabet koşullarına rağmen ihracatımızda artış devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza sunduğumuz destekler ile ticari diploması faaliyetlerimizin etkisiyle ihracatta elde edilen başarılar, üretim ve istihdam üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kerbela'da yaşanan neyse aslında Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor
MSB: Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır

Benzer haberler

Bakan Bolat: İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir

Bakan Bolat: İhracatın ithalatı karşılama oranı son 9 ayın en yüksek seviyesi olan yüzde 79,5'e yükselmiştir

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda 24 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat: Cilvegözü ve Öncüpınar gümrük kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek

Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı

Gıda denetimlerinin yarıya yakını toplu tüketim yerlerinde yapıldı
Şam Fuarı, Türkiye-Suriye ticaretinde yeni işbirliği kapıları açacak

Şam Fuarı, Türkiye-Suriye ticaretinde yeni işbirliği kapıları açacak
Bakan Bolat: Lisanslı depolama kapasitesi 13,8 milyon tona, Türkiye Ürün İhtisas Borsası hacmi 316 milyar liraya ulaştı

Bakan Bolat: Lisanslı depolama kapasitesi 13,8 milyon tona, Türkiye Ürün İhtisas Borsası hacmi 316 milyar liraya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet