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Ekonomi, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Bakan Bolat: KAAN'ın ihracatı yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın tezahürüdür

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milli muharip uçak KAAN'ın ihracat sahasında da tarih yazdığını belirterek, "Bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Orhan Onur Gemici  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Bakan Bolat: KAAN'ın ihracatı yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın tezahürüdür

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) 48 KAAN satışı için Endonezya ile imzalanan sözleşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Milletin imanla yoğrulmuş azminin devlet aklıyla birleştiğini vurgulayan Bolat, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, yalnızca semalarımızda değil, ihracat sahasında da tarih yazmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayii ihracatı olarak kayda geçen bu kutlu gelişme, yerli ve milli üretim irademizin uluslararası pazarda bulduğu karşılığın açık bir tezahürüdür. Bakanlık olarak bizler de bu topraklarda filizlenen her milli eserin dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Bolat, yüce Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ihracatta güçlü, savunmada bağımsız Türkiye idealine hep birlikte yürüdüklerini kaydetti.

Çelik: Türkiye'nin alandaki iddiasının önemli bir örneği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öz güven inşa eden vizyonu ve siyasi iradesinin her alanda ülkeyi ilerletmeye devam ettiğini belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Endonezya ile yapılan milli muharip uçak 'KAAN' anlaşması, Türkiye'nin bu alandaki iddiasının önemli bir örneğidir. Türkiye, büyük iddiaları birer birer hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı'mız ve TUSAŞ başta olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz."

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