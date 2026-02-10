Dolar
Ekonomi

Bakan Bayraktar, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Carpenter ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Duygu Alhan  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Bakan Bayraktar, EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Carpenter ile görüştü

Ankara

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"EBRD Sürdürülebilir Altyapı Direktörü Sayın Harry Boyd Carpenter ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerjinin payının artırılması, iletim şebekelerinin güçlendirilmesi ve depolamalı projelere yönelik altyapı yatırımlarının finansmanı konusunda yürütebileceğimiz işbirliği imkanlarını ele aldık. Ülkemizin enerji arz güvenliğini güçlendirirken 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerimizle uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve yatırımcı öngörülebilirliğini artıran projeler için uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz yapıcı diyaloğu sürdürmeye devam edeceğiz."

