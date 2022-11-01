Dolar
18.62
Euro
18.44
Altın
1,643.80
ETH/USDT
1,567.60
BTC/USDT
20,363.00
BIST 100
4,050.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana’da "15. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile 15. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

BAE ile ABD yenilenebilir enerjiye 100 milyar dolarlık yatırım için anlaşma yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD, temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Safiye Karabacak   | 01.11.2022
BAE ile ABD yenilenebilir enerjiye 100 milyar dolarlık yatırım için anlaşma yaptı

Abu Dabi

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC 2022) sırasında BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein arasında temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir ortaklık anlaşması imzalandı.

Söz konusu projelerin 2035 yılına kadar her iki ülkede ve dünyada 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Haberde, söz konusu ortaklığın, BAE ile ABD'nin 2050 yılına kadar iklim tarafsızlığına ulaşma hedefleri doğrultusunda iklim çalışmalarını ileriye taşımadaki ortak taahhüdünü somutlaştırdığı belirtildi.

Tarafların, teknik uzmanlık, proje yönetimi yardımı ve finansman sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve çevresel açıdan faydalı sürdürülebilir enerji projelerini desteklemek için çalışacağı aktarıldı.

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Hochstein, "Anlaşma, küresel enerji sektöründeki geçiş sürecini desteklemeye, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye ve iklim krizini acilen ele almaya katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

BAE son on yılda dünya çapında temiz enerji teknolojileri ve çözümlerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
Bitlis'te 2050 rakımlı üs bölgesinde asayiş toplantısı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sanatçı Burak Haktanır ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın ihraç ettiği ürünlere, tüm dünyanın ihtiyacı var
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerine ödenen aylık miktarını artırdı

Benzer haberler

BAE ile ABD yenilenebilir enerjiye 100 milyar dolarlık yatırım için anlaşma yaptı

BAE ile ABD yenilenebilir enerjiye 100 milyar dolarlık yatırım için anlaşma yaptı

"Baltic Pipe" boru hattından Norveç gazının akışı başladı

Kuzey Kore, ABD'yi Güney Kore ile ortak tatbikatlarına güçlü karşılık vereceği konusunda uyardı

ABD, "çip savaşıyla" Çin'in etrafına teknoloji duvarı örüyor

ABD, "çip savaşıyla" Çin'in etrafına teknoloji duvarı örüyor
ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alacak alternatif yok

ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yerini alacak alternatif yok
ABD, verdiği silahları takip etmek için Ukrayna'da saha incelemelerini yeniden başlattı

ABD, verdiği silahları takip etmek için Ukrayna'da saha incelemelerini yeniden başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet