Dolar
33.64
Euro
36.92
Altın
2,455.52
ETH/USDT
2,599.30
BTC/USDT
58,685.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Ekonomi

Avustralya, ABD ve İngiltere aralarındaki savunma sanayi ihracatını kolaylaştırıyor

Nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasının tarafları olan Avustralya, ABD ve İngiltere, savunma sanayi ihracatını kolaylaştıracak yeni bir adım attı.

Lejla Biogradlija  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Avustralya, ABD ve İngiltere aralarındaki savunma sanayi ihracatını kolaylaştırıyor

Ankara

ABC News'un haberinde, Avustralya, ABD ve İngiltere'nin "savunma sanayi ticaretini kolaylaştırmak" amacıyla uygulanacak planın son aşamasına geldiği ve AUKUS ortakları ülkeler için bürokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

ABD'den Avustralya'ya silah ihracatı kapsamındaki kuralların gelecek ay itibarıyla kaldırılacağı, 3 AUKUS ülkesinin askeri teknolojiyi de paylaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Mevcut ABD Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemelerinin (ITAR) 3 ülke arasındaki yakın işbirliği açısından bir engel olduğu ve 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamayla savunma alanındaki ihracatın artacağı ifade edildi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu önemli düzenlemeler savunma ticareti ve işbirliğini devrim niteliğinde değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Avustralya, 12 Ağustos'ta ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı malzemelerinin ülkeye transferini ve bu alandaki gizli bilgi paylaşımını öngören bir anlaşma imzalamıştı.

AUKUS endişelere yol açtı

Avustralya, Ekim 2021'de ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi alanında işbirliğini öngören AUKUS anlaşmasını imzalamıştı.

AUKUS anlaşması, Avustralya'yı "nükleer güce ulaşmadan önce nükleer denizaltılara sahip ilk ülke" konumuna getirmesi nedeniyle gelecekte bölgedeki gerilimi artırabileceği endişesine yol açtı.

Nükleer teknolojinin, nükleer silahlı bir devletten silahsız bir devlete aktarılacak olması, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma'daki "boşluk" olarak değerlendirilirken, Avustralya'nın bu alanda emsal teşkil edeceğine inanılıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, anlaşmaya getirilen eleştirilere karşılık, Çin'in bölgedeki askeri gücünü ciddi şekilde artırdığı ve bu yüzden de anlaşmanın gerekli olduğu savunmasını yapmıştı.

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating ise "AUKUS'un asıl amacı Avustralya üzerinde askeri kontrol oluşturmak. Sonunda ne olacak biliyor musunuz? Avustralya, ABD'nin 51'inci eyaleti haline gelecek." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyenlerin yakalandığını bildirdi
Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

İngiltere'den, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama

İngiltere'den, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama

Avustralya, ABD ve İngiltere aralarındaki savunma sanayi ihracatını kolaylaştırıyor

Hindistan'ın eski Bangladeş Başbakanı Hasina'nın iktidarda kalması için ABD'ye baskı yaptığı iddiası

ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık

ABD: Gazze'de ateşkes için Doha görüşmeleri başladı, anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili detaylara odaklandık
Avustralya'da meclis soruşturmasına göre polis yerli halka ırkçı davranıyor

Avustralya'da meclis soruşturmasına göre polis yerli halka ırkçı davranıyor
Trump ve Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması"nı görüştüğü iddia edildi

Trump ve Netanyahu'nun "Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması"nı görüştüğü iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet