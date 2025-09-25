Trump, ABD başkanlarının fotoğraflarının sergilendiği koridora Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda yeni açılan ve bu zamana kadarki tüm ABD başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı koridora selefi Joe Biden'ın yerine "otomatik kalem" fotoğrafı astırdı.
Ankara
CNN'in haberine göre, Trump, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'nda önceki tüm başkanların fotoğraflarının yer aldığı koridoru tanıttı.
ABD başkanlarının fotoğrafları, yeni açılan koridor boyunca çerçeveler içerisinde sergilendi.
Öte yandan Trump'ın "otomatik kalem" kullanmakla suçladığı Biden'ın fotoğrafı yerine koridorda otomatik kalem fotoğrafı sergilendi.
"Otomatik kalem" iddiaları
Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.
Trump, eski ABD Başkanı Biden'ın, görevi devretmeden önceki af kararlarının "otomatik kalemle" imzalandığını, bu nedenle hükümsüz olduğunu savunmuştu.

Uykulu "Joe" ve "ülke tarihinin en kötü başkanı" diye söz ettiği Biden'ın af kararlarını hükümsüz ve geçersiz ilan eden Trump, "Başka bir deyişle (af kararlarını) Biden imzalamadı, daha da önemlisi bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.