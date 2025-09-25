Dolar
Dünya

Kirk suikastı sonrası ABD'li seçmenlerin yüzde 79'una göre "ülke siyasi krizde"

ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün suikasta uğraması sonrası seçmenlerin yüzde 79'u "ülkenin siyasi krizde" olduğunu belirtti.

Ahmet Furkan Mercan  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Kirk suikastı sonrası ABD'li seçmenlerin yüzde 79'una göre "ülke siyasi krizde"

Ankara

Connecticut eyaletindeki Quinnipiac Üniversitesinin 18-21 Eylül'de düzenlediği ve 1300'e yakın kayıtlı seçmenin katıldığı araştırmada, Kirk suikastının ABD siyasetine yönelik etkileri sorgulandı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 79'u "ABD'nin siyasi krizde olduğuna inandığını", yüzde 18'i ise aynı fikirde olmadığını ifade etti.

Suikast sonrası "ABD'nin siyasi krizde olduğu" görüşüne, Demokratların yüzde 93'ü, bağımsızların yüzde 84'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı destek verdi.

Katılımcıların yüzde 71'i, ABD'de "siyasi saikli şiddetin" "oldukça ciddi bir sorun" olduğunu, yüzde 22'si ise "ciddi bir sorun" olduğunu belirtti.

Araştırma analisti Tim Malloy, konuyla ilgili açıklamasında, "Kirk suikastı, ülkenin nereye gittiğine dair iki partili, apaçık endişeleri ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Üniversitenin internet sitesinde yayımlanan araştırmaya, "ABD'de ifade özgürlüğünün korunması konusunda iyimserlik düşüyor" başlığı kullanıldı.

Kirk suikastı

Trump'a güçlü desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra hakkında idam cezası talep edilmişti.

Ulusal basındaki haberlerde ABD kamuoyunun, suikastın "siyasi saiklerle işlendiğini ve siyasi şiddet konusunda ulusal tartışmaları körüklediğine" inandığı aktarılmıştı.

