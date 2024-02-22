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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde belirlendi.

Ata Ufuk Şeker  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8 oldu

BR

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ocak ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e indi. TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Piyasa beklentileri, ocakta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,8, aylık yüzde eksi 0,4 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu geldi.

AB'de de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,73 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 1,13 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,53 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,62 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

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