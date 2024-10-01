Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak belirlendi.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.
Piyasa beklentileri de eylülde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.
Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.
Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü.
AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu.
Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.