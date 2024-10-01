Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,650.15
ETH/USDT
2,639.40
BTC/USDT
63,859.00
BIST 100
9,549.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Ata Ufuk Şeker  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,8'e indi. TÜFE, eylülde aylık bazda yüzde eksi 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri de eylülde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 1,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık 0,1 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon eylülde Belçika'da yüzde 4,5, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 3,2, Yunanistan ve Hırvatistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 1,8, İspanya'da yüzde 1,7, Fransa'da yüzde 1,5, İtalya'da yüzde 0,8 oldu.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göl ve göletlere 25 milyon sazan yavrusu takviyesi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı hukuksuz bir işgal girişimidir
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,8 oldu

Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon oranını düşürme konusunda güveni arttı

Almanya'da yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,6 ile ECB hedefinin çok altına indi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı tasarımız var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Çok güçlü bir Siber Güvenlik Başkanlığı tasarımız var
Ekonomi yönetiminin ekim ajandası yoğun

Ekonomi yönetiminin ekim ajandası yoğun
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmeye, bütçede disiplini sağlamaya başladık

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmeye, bütçede disiplini sağlamaya başladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet