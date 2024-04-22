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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 88,6 oldu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 88,6 olarak belirlendi.

Ata Ufuk Şeker  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 88,6 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı dördüncü çeyrek kamu borcu ve 2023 yılı bütçe açığı verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 89,6 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, son çeyrekte yüzde 88,6'ya geriledi.

AB'de ise üçüncü çeyrekte yüzde 82,4 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 81,7 seviyesinde ölçüldü.

Söz konusu oran 2022'nin dördüncü çeyreğinde AB'de yüzde 83,4, Avro Bölgesi'nde yüzde 90,8 olarak tespit edilmişti.

Öte yandan toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 12 trilyon 732 milyar avro, AB'de de 13 trilyon 863 milyar avroyu buldu.

En yüksek borç oranı Yunanistan’da

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılının son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 161,9 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 137,3 ile İtalya, yüzde 110,6 ile Fransa, yüzde 107,7 ile İspanya, yüzde 105,2 ile Belçika izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 19,6 ile Estonya, yüzde 23,1 ile Bulgaristan, yüzde 25,7 ile Lüksemburg ve yüzde 29,3 ile Danimarka olarak belirlendi.

Bütçe açığı

AB'de 2022’de yüzde 3,4 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2023’te yüzde 3,5 olarak kayıtlara geçti.

Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya geriledi.

AB ülkeleri arasında 2023’te bütçe açığının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 7,4 ile İtalya, yüzde 6,7 ile Macaristan ve yüzde 6,6, ile Romanya olarak belirlendi.​​​​​​​

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor. Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

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