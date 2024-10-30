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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Ata Ufuk Şeker  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,4, İspanya'da yüzde 0,8 artarken, İtalya'da değişmedi.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,2 gerilerken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

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