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Ekonomi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Haluk Görgün'ün yeniden seçildiği bildirildi.

Uğur Aslanhan   | 30.06.2021
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Haluk Görgün seçildi

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bugün şirketin yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün'ün, Başkan Vekilliğine Alpaslan Kavaklıoğlu'nun, murahhas aza olarak Yavuz Çelik ve Mustafa Murat Şeker'in seçilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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