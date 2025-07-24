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Ekonomi, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: ASELFLIR 600'ün muadilleriyle olan kıyaslamasında daha iyi olduğu görüldü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Önce ASELSAN CATS kamerası sonra ASELFLIR 500 şimdi de ASELFLIR 600 yapıldı. ASELFLIR 600'ün muadilleriyle olan kıyaslamasında daha iyi olduğu görüldü." dedi.

Abdulkadir Günyol  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: ASELFLIR 600'ün muadilleriyle olan kıyaslamasında daha iyi olduğu görüldü

Istanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Fuarda basın mensuplarına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELFLIR 600 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile ilgili, "ASELSAN'daki elektro-optik bölümünde çalışan arkadaşlarımız bu işe inandılar. Özellikle ambargodan sonra 'biz bunun daha iyisini yaparız' dediler. Bize güvenin denildikten sonra verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiler. Önce ASELSAN CATS kamerası sonra ASELFLIR 500 şimdi de ASELFLIR 600 yapıldı. ASELFLIR 600'ün muadilleriyle olan kıyaslamasında daha iyi olduğu görüldü." bilgisini paylaştı.

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Görgün, "Projede ASELSAN kadar Baykar mühendislerinin gece gündüz o test çalışmalarını yapması ve bunu ispatlamak üzere ortaya koyduğu performansı da ifade etmek gerekir. Bu kamera sadece teknik özellikleriyle değil, uluslararası anlamda maliyeti ve fiyatıyla da çok daha rekabetçi ve tercih edilir olacak." şeklinde konuştu.

Kameralarla ilgili seri üretim sürecinde ortak olmak isteyen ülkelerin olduğuna dikkati çeken Görgün, "Yeni nesil kameraları birlikte geliştirmek, teknoloji transferini yapmak için ASELSAN ile görüşen en az 2 ülke var. O kadar iyi bir noktaya gelindi ki teknoloji transferi üzerinden ihracat yapma potansiyelinde olan bir ürün. Bu ürünün hem silahlı hem silahsız insansız hava araçlarında kullanılma imkanı var." açıklamasını yaptı.

Kameranın sunduğu avantajlara değinen Görgün, "Kameranın daha yüksek irtifadan net görüntü alma ve lazer işaretlemesini daha uzaktan yapma gibi ön plana çıkan özellikleri var." bilgisini verdi.

Görgün, ASELSAN tarafından geliştirilen T-Link ürünü ile ilgili olarak da, "Mühimmatlar kendi içinde bilgisayarları olan sistemlerdir. Bunlar sadece patlayıcısı olan, arayıcı başlığı olan sistemler değildir. Aselsan'ın bu ürünü her türlü verinin hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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