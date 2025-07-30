SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testleri başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Görgün, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SİPER Ürün-1 projesinde önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını açıkladı.
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SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Görgün, şunları ifade etti:
"Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor.
Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı https://t.co/hxtFXsxHnW pic.twitter.com/xwabZrFGJZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 30, 2025
Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın işbirliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.