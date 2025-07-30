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Teknoloji, Savunma sanayisi

SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testleri başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Göksel Yıldırım  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
SİPER Ürün-1 füzesinin seri imalat kabul testleri başarıyla tamamlandı

Ankara

Görgün, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SİPER Ürün-1 projesinde önemli bir kilometre taşının geride bırakıldığını açıkladı.

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SİPER Ürün-1'in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Görgün, şunları ifade etti:

"Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Bu gelişme; Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor.

Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında milli çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan'ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve milli bir hava savunma ağı kurmak.

Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın işbirliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma gücüne güç katan SİPER'e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde."

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