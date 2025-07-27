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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

IDEF 2025'in alan güvenliğini ASELSAN üstlendi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.

Mustafa Çalkaya  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
IDEF 2025'in alan güvenliğini ASELSAN üstlendi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025, son gününde devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, IDEF 2025'in düzenlendiği alanın güvenliğinde ASELSAN tarafından geliştirilen FacilityGuard tesis güvenliği entegre çözümü kullanıldı. Yerli ve milli sensörlerle donatılmış FacilityGuard, fuar süresince sahada aktif görev aldı.

Fuarın farklı alanlarda ve üst düzey güvenlik gereklilikleriyle icra edilmesi sebebiyle, TSKGV tarafından fuara giriş ve çevre güvenliğinin sağlanmasında ASELSAN'ın FacilityGuard çözümü tercih edildi.

ASELSAN bünyesinde uzun yıllardır sürdürülen güvenlik sistemleri tecrübesi, son yıllarda yapay zeka teknolojileriyle birleştirilerek güçlü bir altyapı oluşturdu.

IDEF 2025 özelinde entegre ve konfigüre edilebilir güvenlik sistemi devreye alındı. Fuar alanlarında 21 direk üzerine yerleştirilen 32 hareketli ve 63 sabit kameraya ek olarak 8 giriş noktasında kurulan 27 yüz tanıma kamerasıyla toplam 122 kamera kullanıldı. Ayrıca tüm alanlar, ASELSAN görüntüleme merkezine bağlanarak yerli ve milli yazılımlar aracılığıyla izlendi.

ASELSAN tarafından geliştirilen yapay zeka destekli kameralar sayesinde fuar alanlarının girişlerinde ve açık bölgelerinde yüksek farkındalık oluşturuldu. Gerçek zamanlı akıllı veri akışıyla güvenlik birimlerinin şüpheli durumlara hızlı müdahale etmesi mümkün kılındı.

Kamera sistemleri yalnızca güvenliği değil giriş yoğunluklarının azaltılmasını ve ziyaretçilerin doğru yönlendirilmesini de destekledi.​​​​​​​

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