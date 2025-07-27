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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Türk zırhlısı AŞKAR-II'nin ilk kullanıcısı KKTC oldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen meskun mahal muharebe aracı AŞKAR-II, ilk görevinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki güvenlik güçlerine katkı sağlayacak.

Firdevs Bulut Kartal  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Türk zırhlısı AŞKAR-II'nin ilk kullanıcısı KKTC oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Best Grup, fuarda AŞKAR-II'yi ilk kez sergilerken AŞKAR-I aracını da tanıttı.

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Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine, fuarın kendileri için önemini, ürünlerini ve AŞKAR araç ailesinin doğuş hikayesini anlattı.

Fuarda ürünlerini tanıttıklarını, stratejik görüşmeler ve etkin temaslar gerçekleştirdiklerini ifade eden Buğday, "IDEF'te olmak, kabiliyetlerimizi ve ürünlerimizi sergilemek, bizim için çok önemli çünkü IDEF, pek çok ülkeden katılımcıyı ağırlayan, profesyonelliğin yüksek olduğu bir fuar." dedi.

AŞKAR-II'nin ilk ihracatına ilişkin bilgi veren Buğday, şöyle konuştu:

"KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, uzun süre bir araç tedariki projesi yürüttü ancak çeşitli sebeplerden tedarik edememişlerdi. Konu bize geldi. İhtiyaçlarını ve mevcut imkanlarını bildirdiler. Biz de özetle şunu söyledik: Biz herhangi bir regülasyondan, kısıtlamadan bağımsız olarak araç yapabiliriz. Bunu da Türk’ün olduğu her yerde hizmete sokabiliriz. Türk neredeyse biz oradayız.

AŞKAR-II, tamamen Best Grup'un tasarımı ve üretimi. 7 kişilik BR6 sınıfı zırhlı bir araç. Üzerinde ailemizin ürettiği silah kuleleri var. Şu anda envantere girmiş durumda. Başarıyla görev ifa ediyor."

"Dar alanlar için yeni nesil çözüm"

Bugünün güvenlik konseptinin asimetrik tehditlerle şekillendiğini belirten Buğday, meskun mahalde etkinliğin belirleyici hale geldiğini söyledi.

Ukrayna Savaşı'nın da bu gerçeği pekiştirdiğini ifade eden Buğday, "Şu an anlaşıldı ki meskun mahalde konuyu çözemiyorsanız olayı sonlandıramıyorsunuz. Zaten bizim güvenlik birimlerimiz yıllardır bu konuda büyük tecrübeye sahip ama artık dünya da bunu anladı. Bu bağlamda AŞKAR ailesi, yüksek hareket kabiliyeti, yerlilik oranı ve idamesinin kolaylığıyla öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Türkiye'de hem dünyada bu tür araçlara ihtiyacın arttığına işaret eden Buğday, "Yıllarca yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla bu noktaya geldik. AŞKAR ailesiyle kendimizi ispatladık. Şu an birçok projeye hazırlanıyoruz. İnşallah dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinde AŞKAR'ları göreceksiniz." dedi.

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