KKTC Başbakanı Erhürman'dan Başbakan Yıldırım'a tebrik

ANKARA

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman telefonda görüştü.

Erhürman, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı kutladı.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin irade bir kez daha vurgulandı.

Hamdallah'tan kutlama

Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile de telefonla görüştü

Hamdallah, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde elde edilen başarıdan dolayı Yıldırım'ı kutladı.



Rami el-Hamdallah, görüşmede, Yıldırım'a, Türkiye'nin, Filistin meselesi ve Filistin halkına desteğinden dolayı şükranlarını iletti.



Görüşmede, Türkiye'nin, Filistin halkına kararlı desteğinin başta uluslararası platformlar olmak üzere her alanda devam edeceği vurgulandı.

Şerif'ten tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Eski Pakistan Pencab Eyaleti Başbakanı ve PML-N Partisi Başkanı Şahbaz Şerif ile telefonda görüştü.



Şerif, Yıldırım'a seçim sonuçlarından dolayı tebriklerini iletti.



Görüşmede ayrıca, Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerin hayırlı olması temennisi dile getirilerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin irade teyit edildi.

Muhabir: Sinan Uslu