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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Endonezya'nın CN235 uçaklarına ASELSAN dokunuşu

ASELSAN ile Endonezya'nın havacılık ve savunma sanayi firması PT Dirgantara arasında Endonezya'nın CN235 uçaklarına ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik görev sistemleri ve elektronik sistemlerin entegrasyonu için niyet mektubu imzalandı.

Mustafa Çalkaya  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Endonezya'nın CN235 uçaklarına ASELSAN dokunuşu

İstanbul

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteği, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar kapsamında ASELSAN ile Endonezya'nın havacılık ve savunma sanayi firması PT Dirgantara arasında niyet mektubu imzalandı.

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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve PT Dirgantara CEO'su Gita Amperiawan tarafından imzalanan niyet mektubu, Endonezya'nın CN235 uçaklarının modernizasyonunu içeriyor. Anlaşmayla CN235'lere ASELSAN'ın geliştirdiği aviyonik görev sistemleri ve elektronik sistemlerin entegrasyonu sağlanacak.

Türkiye ile Endonezya arasında havacılık ve uzay alanında savunma bağlarının derinleştirilmesine büyük katkı sağlayacak anlaşma, ortak geliştirme, teknoloji transferi gibi imkanlara da zemin hazırlayacak.

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