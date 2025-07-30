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Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NEXT Sosyal'e katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal’e katıldı.

Abdulkadir Günyol  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NEXT Sosyal'e katıldı

İstanbul

Görgün, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, "Artık yeni bir adresimiz var: NEXT Sosyal’de biz de varız. Bundan böyle savunma sanayimize dair önemli gelişmeleri ve değerlendirmelerimi buradan paylaşacağım. Yeni nesil iletişimin bu milli platformunda NEXT Sosyal’de, teknolojiye yön veren fikirleri ve ortak heyecanımızı birlikte büyüteceğiz. Genç mühendislerimizin emeğiyle hayata geçen bu platform, sadece bir uygulama değil, dijitalde milli bir duruştur." ifadelerini kullandı.

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"sosyal.teknofest.app/@halukgorgun" ve "sosyal.teknofest.app/@savunmasanayii" hesaplarının NEXT Sosyal’de kullanılmaya başlandığı bilgisini de paylaşan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yer alan tüm paydaşları da NEXT Sosyal’de görmekten memnuniyet duyacağım… Biz hazırız, peki siz?"

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