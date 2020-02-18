Euro
6.57
Dolar
6.07
BIST 100
120,162.40
Altın
1,587.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından tahliye edilen riskli binalar yıkılıyor - Bahçelievler
logo
Ekonomi

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi ile ilgili sözleşme imzalandı.

Bahar Kara   | 18.02.2020
ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili olarak bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik-harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663 milyon 474 bin 642,10 TL'dir." denildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2023'te gerçekleştirileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor
'Batı' varoluşunu Münih’te tartıştı
Brezilya dış politikası Trump'a odaklı
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi

Benzer haberler

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

ASELSAN, HAVELSAN iş ortaklığı ile STM arasında sözleşme imzalandı

Dünya devlerinden ayrılıp Türkiye'ye döndüler

Aselsan cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyor

ASELSAN karını yüzde 45 artırdı

ASELSAN karını yüzde 45 artırdı