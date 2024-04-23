Dolar
32.57
Euro
34.89
Altın
2,323.70
ETH/USDT
3,237.00
BTC/USDT
66,893.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak

ASELSAN'ın ürettiği elektronik harp sistemi EJDERHA, terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak.

Zeynep Duyar  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak

Ankara

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında yaptığı sunumda EJDERHA ile ilgili son test görüntülerini paylaştı.

Akyol'un sunumda verdiği bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya birçok darbe aracılığıyla kısıtlı bir süre boyunca yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabiliyor.

Yüksek güçlü mikrodalga kaynaklarınca üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor.

EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bunun, terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vurması amaçlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerle konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan EJDERHA, taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistemle insanlı ve insansız (uzak komutayla) kontrol edilebiliyor. Böylece saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor.

ASELSAN, elektronik harp sistemi EJDERHA'yı IDEF 2023 Fuarı'nda sergilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

Benzer haberler

ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak

ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak

ASELSAN'ın Latin Amerika'daki Santiago Ofisi açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet