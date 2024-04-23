Dolar
32.57
Euro
34.85
Altın
2,331.89
ETH/USDT
3,227.10
BTC/USDT
66,673.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Teknoloji

Dünya'ya milyarlarca kilometre uzakta bulunan Voyager 1 uzay aracı, yeniden anlamlı veri gönderdi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1977'de fırlatılan ve görevini sürdüren Voyager 1 isimli uzay aracı, 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunduğu Dünya'ya, bir kez daha anlamlı veri gönderdi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Dünya'ya milyarlarca kilometre uzakta bulunan Voyager 1 uzay aracı, yeniden anlamlı veri gönderdi Fotoğraf: nasa.gov

Istanbul

NASA’dan yapılan açıklamada, Voyager 1’in durumu ve bünyesindeki mühendislik sistemleri hakkında anlamlı veri gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Voyager 1'in, 16 Mart’tan sonra derin uzaydan bir kez daha anlamlı veri gönderdiği ifade edilerek, bir sonraki adımın uzay aracının yeniden anlamlı bilim verileri göndermesini sağlamak olduğu vurgulandı.

NASA, 16 Mart’ta yaptığı açıklamada, Kasım 2023’ten beri Dünya’ya anlaşılamayan sinyaller ileten Voyager 1’in 1 Mart’ta yollanan komuta anlaşılır karşılık verdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Sorunun kaynağının bilim ve mühendislik verilerini Dünya’ya gönderene kadar depolayan uçuş veri alt sistemindeki (FDS) 3 bilgisayardan birinde olduğu tahmin ediliyor." ifadesi kullanılmıştı.

Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak amacıyla 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1, Dünya'ya 24,1 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yıldızlar arası konumu nedeniyle Voyager 1'in tek yönlü seyahati 20 saat 33 dakika sürüyor ve bu nedenle NASA ile arasındaki mesajın gelip gitmesi iki günü buluyor.

Öte yandan NASA, yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği Voyager 2 uzay aracından da sinyal almaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

Benzer haberler

Dünya'ya milyarlarca kilometre uzakta bulunan Voyager 1 uzay aracı, yeniden anlamlı veri gönderdi

Dünya'ya milyarlarca kilometre uzakta bulunan Voyager 1 uzay aracı, yeniden anlamlı veri gönderdi

NASA Başkanı, Çin'in sivil programlarla uzaydaki askeri faaliyetlerini gizlediğini iddia etti

NASA, bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin "uzay çöpü" olduğunu açıkladı

NASA, Mars'tan kaya örneği getirmenin düşük maliyetli yolunu arıyor

NASA, Mars'tan kaya örneği getirmenin düşük maliyetli yolunu arıyor
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor

İnsanlı uzay seyahatleri 1961'den bu yana uzaya ışık tutuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet