"Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları"nın ikincisi gerçekleştirildi
Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda ve ASELSAN’ın destekleriyle devreye sokulan "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları"nın ikincisi, savunma sanayisinde çevik dönüşüm teması ile gerçekleştirildi.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB koordinasyonunda kurulan Savunma Sanayii Akademi tarafından düzenlenen etkinlik, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hakan Karataş, Prof. Dr. İhsan Kaya, Mustafa Murat Şeker, Hüseyin Avşar, SSB Daire Başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımları ile Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Savunma sanayimizdeki insan kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından başlatmış olduğumuz 'Milli Yetkinlik Hamlesi' ile sektörümüzün yeni dönemdeki gelişiminde salt rekabetten ziyade ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızın yetenek, yetkinlik, performans, potansiyel ve kapasite olarak birbirlerini tamamlamalarını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Bu yeni yaklaşımla; verimsizlik, mükerrerlik, yanlış önceliklendirme, yetenek birikmesi, odak kayması, uzmanlık açığı gibi temel problemleri de en aza indirmeyi öncelikleri arasına aldıklarını belirten Görgün, "Bu yetkinlik hamlesi ile birlikte; savunma sanayi ekosistemindeki çalışanların, aday çalışanların ve üniversite öğrencilerinin yetenek mimarisi, yetkinlik inşası, uzmanlaşma, kritik deneyim ve beceri transferi konularında geliştirilmesini önemsiyoruz." yorumunu yaptı.
Görgün, "Milli Yetkinlik Hamlesi" kapsamında hedeflerine değinerek, "Tüm firmaların stratejik planında beslenen, teknoloji yol haritası ile hizalanan, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten insan kıymetleri fonksiyonlarının oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bugün tüm yönleriyle ele alacağımız çevik proje yönetim yaklaşımı ve insan kaynakları süreçlerinde çevik yaklaşımlar, bu alanda etkin bir network (iletişim ağı) oluşumunu tetikleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.